Calcio Eccellenza: sabato 29 agosto la presentazione della nuova Savignanese

Sport

Savignano sul rubicone

| 12:18 - 25 Agosto 2020

La Savignanese si presenta ai suoi tifosi sabato 29 agosto.

Sabato 29 agosto, alle 17.30, lo stadio comunale Capanni in viale della resistenza ospiterà la presentazione ufficiale della Savignanese. La squadra gialloblu ha scelto Nicola Campedelli come nuovo tecnico. Sarà l'occasione per conoscere tutti i tecnici, tra prima squadra e settore giovanile, nonché i nuovi acquisti. Ospiti il sindaco Filippo Giovannini e il vicesindaco Nicola Della Pasqua. Al termine della presentazione seguirà un rinfresco.

"Vi aspettiamo numerosi per condivedere una bella giornata di festa che coinvolge tante famiglie del nostro territorio", si legge in una nota della Savignanese.