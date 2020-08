Nuove piste ciclabili in arrivo a Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 11:07 - 25 Agosto 2020

Una bici sulla ciclabile lungo il mare di Misano.

Gli studi di fattibilità per la realizzazione di due piste ciclabili sono stati approvati dalla giunta comunale di Misano Adriatico e sono pronti ad essere presentati alla Regione per poter beneficiare dei fondi previsti dal programma straordinario di investimenti per i territori maggiormente colpiti dalla pandemia Covid.



Il primo progetto prevede il completamento dell’ultimo tratto di pista ciclabile Riccione – Tavoleto, con la realizzazione del terzo stralcio che da Via Ca’ Raffaelli collega alla Cella. Il secondo, invece, riguarda la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale da Misano Monte a Scacciano.



Entrambe le opere, per un importo stimato in 300 mila euro ciascuna, sono inserite nel programma dei lavori pubblici per l’anno 2021.



“Con questi progetti – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – andiamo ad implementare ulteriormente gli attuali 20 km di piste ciclabili esistenti a Misano, di cui oltre 10 in ambito urbano, raggiungendo l’obiettivo di 1,5 metri di pista ciclabile per abitante previsto dal Piano sulla qualità dell'aria della Regione. Lo stralcio Misano – Cella, in particolare, è un traguardo quasi storico, perché ci consente di completare in modo definitivo, dopo 20 anni, il collegamento Riccione – Tavoleto. Il collegamento Misano Monte – Scacciano, invece, ci consentirà di completare la viabilità ciclabile del l’entroterra, tenuto in considerazione anche il collegamento Scacciano - Riccione già previsto nell’ambito della gara fatta da Società Autostrade, di cui a breve partirà la realizzazione. Stiamo inoltre lavorando allo studio di fattibilità per la realizzazione del tratto Villaggio Argentina - Misano Mare lungo la Via Grotta, che ci consentirebbe di collegare il percorso già esistente lungo la Riccione - Tavoleto con la zona mare”.