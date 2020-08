Calcio Promozione, Gabicce Gradara: scatta la preparazione. Sabato 29 la presentazione

Sport

Gabicce Mare

| 10:28 - 25 Agosto 2020

In casa Gabicce Gradara proseguono gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Lunedì pomeriggio allo stadio Magi si è radunato il Gabicce Gradara agli ordini di mister Massimo Scardovi. Dopo mesi di stop, è stato un momento di festa la ripresa degli allenamenti collettivi che proseguiranno ora tutti i giorni.

Il lavoro è ripreso osservando il protocollo sanitario previsto: all’ingresso allo stadio, dopo la compilazione del modulo di autocertificazione, è stata misurata la temperatura ai giocatori, che poi si sono preparati in due spogliatoi separati allestiti ad hoc. Oltre allo staff tecnico, presenti il ds Gabriele Magi e gran parte dello staff dirigenziale con in testa il presidente Gianluca Marsili.

IL GIRONE Ha creato una certa sorpresa la compilazione del girone che da 16 è passato a 18 squadre in seguto alle mancate iscrizioni di Camerano e Urbino. Eccole: K Sport Montecchio (ripescata), Filottranese, Gabicce Gradara, Lorenzini Barbara, Moie Vallesina, Mondolfo, Olimpia Marzocca, Osimana, Osimo Stazione, Passatempese, Portuali Ancona, Sampaolese (ripescata), Sassoferrato Genga, Valfoglia, Vigor Castelfidardo, Villa San Martino.

“Ci sono due club in più rispetto ai soliti 16 e questo costringerà tutte le società i tesserati ad un maggiore impegno e sacrificio vista la presenza di turni infrasettimanali, a costi maggiori e all’allestimento di rose più robuste per far fronte al doppio impegno di Coppa e campionato – è il parere di Marsili – , il tutto mentre viviamo un momento di grande incertezza legato al Covid 19: proprio per questo l’auspicio non solo mio era che le società venissero il più possibile alleggerite da oneri. L’altra faccia della medaglia è che il campionato sarà ancora più difficile, avvincente e combattuto visto che le retrocessioni sono ben cinque di cui tre dirette mentre in Eccellenza sale direttamente solo la prima e la seconda ai playoff. Il mio auspicio che la stagione possa svolgersi regolarmente”.

Il mercato è chiuso?

“Per quanto riguarda gli over penso di sì, abbiamo puntato sulla riconferma della rosa della scorsa stagione con l’inserimento di bomber Cinotti, invece annunceremo a breve due nuovi arrivi, un esterno d’attacco e un attaccante, per rinforzare il pacchetto degli under”.

AMICHEVOLI La Coppa Italia scatterà il 20 settembre, il campionato il 27. Già definito il quadro delle amichevoli: martedì 2 contro la Sammaurese; sabato 5 contro il Novafeltria; mercoledì 9 contro il Sant’Ermete, sabato 12 contro la Vis Misano; mercoledì 16 contro il Vismara. Si giocheranno tutte allo stadio Magi con orario da definire.

PRESENTAZIONE Come ogni stagione la rosa sarà presentata ai tifosi sabato 29 agosto alle ore 16,30 al ristorante Bel Sit di Gabicce Monte

SETTORE GIOVANILE Prossima ma alla ripresa anche l’attività giovanile: è stata fissata per lunedì 7 settembre. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio per i bambini compresi tra i 5 e 12 anni Prosegue il proficuo rapporto di collaborazione col Parma Calcio; nel riconfermato organigramma dirigenziale e tecnico troviamo due allenatori in più.