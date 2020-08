Nuovi letti alzheimer per gli anziani della casa residenza a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 09:57 - 25 Agosto 2020

La Casa residenza anziani di San Giovanni.

Grazie a una variazione di bilancio l'amministrazione di San Giovanni in Marignano si è assicurata l’acquisto di 13 letti Alzheimer per la casa residenza anziani di San Giovanni in Marignano per un investimento complessivo di 15 mila euro.



Negli ultimi anni l’ingresso nelle strutture per anziani riguarda un’utenza sempre più fragile e non autosufficiente, con rilevanti patologie fisiche, ma anche cognitive. Risulta fondamentale, di conseguenza, che le stanze siano dotate di letti in grado di garantire i requisiti di confort dell’ospite, così come sicurezza e manovrabilità per gli operatori. Si tratta, nello specifico, di letti elettrici, particolarmente indicati per pazienti anziani, che hanno la particolarità di abbassarsi fino a pochi centimetri dal pavimento, in modo da evitare traumi in caso di caduta dovuta a stati di semi coscienza o nel caso in cui il paziente abbandoni il letto, senza rendersene conto, rischiando di provocarsi lesioni. Altra caratteristica determinante è la strutturazione della rete in sezioni in base a determinate caratteristiche morfologiche, per migliorare la posizione della seduta e permettere maggiori movimento anche negli allettati, prevenendo le piaghe da decubito.



Con questo acquisto si completa un percorso che vede tutta la struttura dotata al completo di letti che assicurino massima qualità, confort e sicurezza. Negli ultimi anni sono stati diversi e importanti gli interventi strutturali che hanno interessato l’edificio, nell’ottica del suo ampliamento e valorizzazione. L’acquisto dei nuovi 13 letti si pone in continuità con la logica della massima attenzione e migliore risposta ad una parte di popolazione importante, sempre più numerosa e con caratteristiche e bisogni che richiedono risposte sempre più complesse ed efficaci.