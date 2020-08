Daniele Botteghi chiude il roster della RomagnaBanca Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 08:57 - 25 Agosto 2020

Daniele Botteghi in campo.

La Dinamo Pallavolo Bellaria chiude il roster con un piacevole ritorno, quello di Daniele Botteghi. Dopo due stagioni come dirigente, quest’anno torna a Bellaria come giocatore.



Daniele ha Iniziato a giocare a pallavolo nelle giovanili del Viserba volley, dove ha intrapreso tutto il percorso Under, a parte una breve esperienza nel Porto Robur di Ravenna, con l'under 16. A Viserba, ha poi disputato sei stagioni in serie C e due in B2. Nel 2009 è passato alla Dinamo Bellaria, con la quale ha disputato il campionato di Serie B1, poi anno di B2 a Forlimpopoli e dal 2011, è cuore biancoblu come giocatore e dirigente.



Daniele porterà di sicuro esperienza ed equilibrio in campo e fuori, mettendo le sue qualità umane e tecniche al servizio di un gruppo, composto anche da giovani di prospettiva.