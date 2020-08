Serie C femminile, l'Asd Riccione nel triangolare con le marchigiane

Sport

Riccione

| 08:55 - 25 Agosto 2020

Il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto in data odierna la composizione dei gironi della prima fase della Coppa Italia di serie C.

Le romagnole sono state inserite nel girone 6 insieme alle compagini marchigiane della Jesina e della Vis Civitanova.



Mercoledì 2 settembre nella la sede del Dipartimento saranno effettuati i sorteggi e reso noto il calendario del triangolare. Si disputeranno gare di sola andata di domenica alle 15.30: si inizia il 20 settembre e si gioca anche il giorno 27 settembre ed il 4 ottobre. La prima classificata del girone si qualifica al turno successivo.



Dopo la prima fase dei gironi eliminatori si passerà alla disputa delle gare ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi con incontri in gara unica, salvo le semifinali che saranno disputate con match di andata e ritorno, fino ad arrivare alla finale in gara secca in campo neutro.