Pesca: assegnati al Lago Riviera di Viserba i titoli provinciali Ragazzi Aics

| 08:47 - 25 Agosto 2020

I primo classificati, nella foto il gruppo dei premiati con il tecnico Nicola Cerni.

Successo di partecipazione e tecnica nella prova unica di Pesca valida per il Campionato Provinciale Aics Rimini 2020 Categoria Ragazzi organizzato dalla Asd Lago Riviera Pesca Sportiva di Viserba in collaborazione anche con Maver.Coordinati da Nicola Cerni ( tecnico di società) i giovani pescatori si sono prodigati nei 150 minuti di gara che alla fine hanno consegnato i seguenti titoli provinciali Aics : negli Under 10 (anni)a prevalere è stata Giada D’Antonio mentre negli over 11/16(anni) il riminese Lorenzo Spadini ha prevalso bissando il successo dello scorso anno. Completano il podio( Under 10) Alessandro Albani e Giada Moroni,rispettivamente al secondo e terzo posto; mentre negli Over 11/16, al secondo Federico Falcinelli con terzo posto per Lorenzo Donini.Alle premiazioni con rinfresco finale oltre ai riconoscimenti Aics/Maver per tutti i giovani pescatori,gli auguri di buon anno scolastico e di ritrovarsi ai prossimi appuntamenti di pesca al Lago Riviera di Viserba.



Queste le classifiche finali delle prime posizioni del Campionato Provinciale Pesca Aics Rimini 2020: Under 10: 1° Giada D’Antonio ( 17950 punti);2°Alessandro Albani (15450);3°Giada Moroni(15250);4°Samuele Brighi(14200) ;5°Daniele De Paoli(12800);6°Nicolò Dragan Soglia(8250) ;7° Valentino Ucci(8100) ;8°Samuele Tognacca(7350);9°Lorenzo Gaeta (4900).Over 11/16: 1° Lorenzo Spadini(25050 punti);2°Federico Falcinelli (19250) ;3°Lorenzo Donini(17750);4°Cristian Agostini (13750) ;5°Fabio Maggioli(11950);6°Matteo Voicu(11850);7°Andrea Angelini (10800) ;8° Giuseppe Giammaria(9250);9°Mattia Agostoni (6700) ;10° Lorenzo Halungia(5550).



Fabio Berardi