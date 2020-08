Kart: gara dolceamara a Siena, Nicola Bartolini rallentato da problemi

Sport

Rimini

| 08:30 - 25 Agosto 2020

Il post gara di Nicola Bartolini.

Weekend in bianco e nero per Nicola Bartolini, giovane driver romagnolo che a bordo del suo kart siglato Oberon, lo scorso fine settimana ha partecipato al Trofeo delle Crete" andato in scena sul circuito di Siena.

"Anche questo fine settimana di gare è giunto al termine. Ho partecipato al "Trofeo delle Crete", gara valida per il "Trofeo Italiano Easykart e Rotax Max Challenge".

Non è stato un weekend facile. Abbiamo avuto diversi problemi che hanno, di conseguenza, influenzato il risultato, nonostante questo sia in prefinale che in finale i tempi erano molto buoni. Inoltre vi è stato un contatto alla partenza della finale che mi ha costretto a sfilare ultimo costringendomi a recuperare più posizioni possibili e chiudere con un dodicesimo posto.

Nonostante tutto, sono molto contento del passo gara e dei risultati che, di giorno in giorno otteniamo. Le gare sono anche questo...Ringrazio come sempre Oberon per l’ottimo lavoro svolto."



Sara Ferranti