FOTO Esce di strada, finisce nel fosso e resta intrappolato nell'auto: salvato anziano

Cronaca

San Leo

| 18:11 - 24 Agosto 2020

La vettura finita nel fosso.

Forse un malore, forse una disattenzione: un 80enne alla guida di una Fiat Panda è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto nell'entroterra di Rimini, in via Tausano, comune di San Leo. Intorno alle 17 di oggi (lunedì 24 agosto) l'uomo stava guidando su una stradina impervia, quando la vettura bordeaux è finita nel fosso adiacente: fortunatamente un albero ha bloccato l'auto, evitando che cadesse nel dirupo. L'anziano automobilista è rimasto comunque intrappolato nell'abitacolo, fino all'intervento dei vigili del fuoco. Il personale della croce verde di Novafeltria, sul posto con ambulanza e automedica, ha prestato i primi soccorsi all'uomo, che si era ferito leggermente, ma era in stato di shock. Per precauzione è stato trasportato in ospedale per sottoporlo a tutti gli accertamenti di rito.