Calcio Promozione: la rosa del nuovo Pietracuta. Ventisette giocatori per mister Fregnani

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:37 - 24 Agosto 2020

Luca Fregnani, allenatore del Pietracuta.

Dopo la fase di avvicinamento che ha visto gli atleti rossoblu impegnati in due sedute settimanali, prevalentemente svoltesi nella nuova piscina comunale, ha avuto inizio nella serata di lunedì 24 agosto la preparazione del Pietracuta. Ben 27 giocatori formano la rosa iniziale a disposizione di mister Fregnani, con tantissime conferme dalla scorsa stagione, tre innesti di rilievo tra i senior – Diego Lasagni, Politi e Vucaj – due tra gli under – Bucci ed Edoardo Lasagni – e numerosi passaggi dalla Juniores locale alla prima squadra.

La stessa Juniores che affronta le prime fatiche sul campo sotto la guida del nuovo allenatore Federico Calcagnini, ex centrocampista di lungo corso in casacca rossoblu.



La rosa del Pietracuta 2020-2021



Portieri:

Balducci Claudio (1975)

Fabbri Alessandro (2003)

Lasagni Diego (Borghigiana 1992)



Difensori:

Contadini Andrea (2002)

Fabbri Federico (2001)

Faeti Alessandro (2002)

Gentili Andrea (2001)

Giacomini Manuel (2002)

Lessi Stefano (1990)

Masini Federico (1991)

Politi Simone (Vis Misano 1991)

Stavola Amedeo (2003)



Centrocampisti:

Alessandrini Mattia (1989)

Bartolini Tommaso (2002)

Evaristi Marco (2000)

Fabbri Davide (1999)

Fabbri Francesco (1993)

Golinucci Alessandro (1994)

Tosi Luca (1992)



Attaccanti:

Bruma Mihail (1996)

Bucci Simone (Juniores Sammaurese 2001)

Fratti Gianni (1986)

Galli Riccardo (2003)

Lasagni Edoardo (Juniores Savignanese 2002)

Satalino Domenico (2002)

Tomassini Fabio Ramon (1996)

Vucaj Flamur (Juvenes Dogana 1993)



Allenatore:

Fregnani Luca