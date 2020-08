A Riccione torna il festival dedicato all'handmade

Eventi

Il Comune di Riccione ospiterà anche quest'anno la manifestazione “Lo Smanét - Handmade market, art space and music” che si terrà al Castello degli Agolanti il 5 e 6 settembre, dalle 11 alle 21. Lo Smanèt, un progetto artistico "smanato" che, mantenendo ben salde le radici romagnole, riunisce artigiani provenienti da tutta Italia che propongono espressioni creative e workshop in una cornice suggestiva. Lo Smanèt è anche uno spazio dedicato all'artigianato handmade, alla musica e all'arte in genere, un vero e proprio market place con proposte artistiche uniche ma anche bizzarre, street food e concertini. L'ingresso è libero.