Annullato l’Ironman di Cervia, è ufficiale: il covid fa saltare la gara sportiva di triathlon più estrema

Sport

Cervia

| 16:26 - 24 Agosto 2020

Partenza nuoto gara triathlon, foto repertorio.

La pandemia in corso ha causato l'annullamento dell'Ironman di Cervia, la celebre competizione internazionale di Triathlon. Il weekend di competizioni si sposta dal 2020 al 2021, per la precisione al 18 e 19 settembre 2021, come comunicato dagli organizzatori. Il sindaco di Cervia Massimo Medri spiega: "Abbiamo cercato fino all'ultimo di salvare questa

manifestazione così importante per quanto riguarda il numero delle presenze, ma non ci siamo riusciti". L'aumento dei contagi a livello europeo blocca i tanti atleti che altrimenti si sarebbero dati battaglia per conquistare il titolo di Ironman. L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, ha aggiunto: "Un annullamento che non riguarda solo l'Emilia-Romagna, ma tutte le date europee già in programmazione". Per l'edizione 2021 saranno al vaglio altre competizioni e iniziative per potenziare l'evento.