Prende a testate gli agenti e l'auto della Polizia: magrebino arrestato dopo lite con connazionali

Cronaca

Rimini

| 14:36 - 24 Agosto 2020

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Ieri (domenica 23 agosto) la Polizia di Rimini ha arrestato un giovane magrebino, indagato per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, e anche per danneggiamento. L'intervento degli agenti, in una struttura ricettiva di Marina Centro, è nato da una segnalazione di una violenta lite tra tre nordafricani. Una volta allontanati dall'albergatore, sono stati rintracciati e fermati dalla Polizia. Privi di documento, sono stati portati in Questura, ma uno di loro, un 30enne, ha opposto resistenza: calci, pugni e testate contro gli agenti e contro la stessa auto di servizio, danneggiata dalla furia del giovane. Un poliziotto è stato ferito al braccio, mentre il 30enne è stato arrestato.



CONTROLLI DELLE VOLANTI. Durante le attività di controllo della Squadra Volante, è stato rintracciato un 45enne rumeno, latitante, che deve espiare 5 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione, condanna divenuta definitiva. L'uomo è ora in carcere ai Casetti di Rimini.