Morciano: al via la procedura per l'installazione delle telecamere di sorveglianza Sarà abbinato a uno strumento per la lettura automatica delle targhe

Attualità Morciano di Romagna | 13:33 - 24 Agosto 2020 Foto di repertorio. Telecamere di sorveglianza in arrivo a Morciano, dopo che il sindaco Ciotti, questa mattina (lunedì 24 agosto) ha sottoscritto "il patto per l'attuazione della sicurezza urbana", con il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza. Il sistema di videosorveglianza sarà abbinato a uno strumento per la lettura automatica delle targhe e permetterà di potenziare l'attività di controllo del territorio, migliorando i tempi di intervento delle forze dell'ordine, ma anche perfezionare le indagini, grazie alla possibilità di tracciare i movimenti di persone e automobili sospette, a seguito di eventuali reati compiuti sul territorio.