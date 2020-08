Il prefetto Forlenza dal comando dei carabinieri di Rimini: sul tavolo nuove strategie anti Covid

Attualità

Rimini

| 12:26 - 24 Agosto 2020

Il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Sportelli con il prefetto Giuseppe Forlenza.

Sabato mattina il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza ha fatto visita al comando provinciale Carabinieri di Rimini, dove è stato accolto con grandi onori dal comandante colonnello Giuseppe Sportelli.



Dopo aver descritto il dispositivo di controllo del territorio con l’impiego quotidiano di almeno 50 pattuglie in tutta la provincia, il comandante ha rappresentato al prefetto le principali problematiche del capoluogo e della provincia riminese, in particolare relative anche all’attuazione e all'osservanza delle prescrizioni anti Covid, fornendo diversi spunti di riflessione sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.



Il prefetto non ha potuto che accertare l'ottima collaborazione sinergica ereditata a fine luglio tra la prefettura riminese e il comando dell'arma. Dopo aver firmato l’albo d’onore nell’ufficio del comandante Sportelli, Forlenza è stato accompagnato per una visita nei vari locali del comando incontrando il vario personale dipendente, dove ha potuto constatare di persona il dispositivo di controllo del territorio in atto in quel momento nella provincia di Rimini, nonché i sistemi tecnico-informatici quotidianamente utilizzati dal personale operante.