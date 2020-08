Simone De Luigi si aggiudica il torneo al circolo tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:18 - 24 Agosto 2020

I finalisti premiati.

Simone De Luigi trionfa da vero protagonista nel torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Ct Cicconetti di Rimini, il trofeo “Gelateria 3 Bis”. Ieri sera (domenic 23 agosto) in finale il 3.3 portacolori del Ct Cast San Marino, ha battuto facilmente (6-1, 6-0) il 3.3 Giacomo Matteini, portacolori del Ct Casalboni di Santarcangelo. In semifinale De Luigi si era imposto sul 3.5 bolognese Luca Grandi per 6-1, 6-2, stesso punteggio nella vittoria di Matteini sul 3.4 piemontese Massimo Barberis (Ct Pleiadi di Moncalieri). Le premiazioni sono state effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli. Notevole il bilancio tecnico ed organizzativo del torneo riminese, che ha visto al via più di 150 giocatore ed ora per il Ct Cicconetti si annuncia un finale di stagione scoppiettante con il torneo nazionale Open maschile “Pleion-Climaservice” dal 29 agosto (1.500 euro di montepremi) ed il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40 dal 10 settembre.