Crepe nell'asfalto, pericolo per bici e moto a Santa Giustina

Attualità

Rimini

| 10:46 - 24 Agosto 2020

La foto del nostro lettore.

Potenziale situazione di pericolo per ciclisti e motociclisti sulla strada di vvia Premilcuore a Santa Giustina di Rimini, in zona depuratore, prontamente segnalataci da un lettore.



«Èb in condizioni disastrose ed è un pericolo per tutte le persone che la percorrono, soprattutto in bicicletta o motorino magari la sera. Io con la mia mountain bike, che ha ruote molto larghe, ho quasi perso il controllo, figuriamoci con una bicicletta normale con ruote strette in grado di infilarsi in una delle tante crepe presenti. Spero che venga messa in sicurezza al più presto, prima che qualcuno possa farsi male».