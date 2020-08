Sanremo Rock, sul palco anche Giuseppe Novelli e la sua band riminese

Attualità

Rimini

| 10:31 - 24 Agosto 2020

Giuseppe Novelli (al centro) e la sua band.

Il gruppo riminese Giuseppe Novelli e la sua band è in finale al 33esimo Sanremo Rock, costola dello storico festival musicale, in programma al teatro Ariston dal 6 al 12 settembre.



Giuseppe Novelli è un chirurgo cantautore cresciuto artisticamente tra le Marche, le province di Pavia e Milano e dal 2010 in Romagna a Rimini. Ha seguito le impronte della tradizione italiana (De Gregori, Bennato, Testa) e straniera (Counting Crows, Kent) per poi decidere di proporre la propria voce, intima e dal taglio inconfondibile. Ha all'attivo tre album, Giuseppe Novelli (2009), Aberdeen (2012) e Alti e Colorati (2018), vincincitore del concorso nazionale Biella music video festival di settembre.