Calcio sammarinese, alla Cosmos torna il centrocampista Senja

Repubblica San Marino

| 10:06 - 24 Agosto 2020

Armando Senja.

La Società Sportiva Cosmos ha un’arma in più a centrocampo per riuscire a qualificarsi ai playoff scudetto e a raggiungere almeno le semifinali di coppa Titano nella prossima stagione calcistica. È infatti tornato al club gialloverde di Serravalle, dopo un'annata al San Giovanni, il centrocampista albanese Armando Senja.



Il calciatore ex Bakia Cesenatico, Cervia e Bellaria Igea Marina dichiara: “Sono voluto tornare alla Cosmos perché mi ero trovato molto bene lì un anno fa, sia con la dirigenza che con i compagni di squadra. Il club cresce anno dopo anno e può fare molto di più rispetto alla scorsa stagione. Spero di poter giocare più partite possibili per poter dare un grosso aiuto alla squadra a centrare gli obiettivi stagionali”.