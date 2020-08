| 08:14 - 24 Agosto 2020

Grave incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 1, a Gatteo. Un motociclista di 17 anni è uscito dalla strada per motivi non chiari ed è caduto nel fosso. Sul posto vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il minorenne ferito, è stato trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena con l'ambulanza e dal medico d'urgenza. E' in prognosi riservata.