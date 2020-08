San Marino, sabato 5 settembre torna la corsa podistica "Giro del Monte 2020"

Sport

Repubblica San Marino

| 17:18 - 23 Agosto 2020

Un momento della gara della scorsa edizione.

A poco meno di due settimane dallo start cresce l’attesa per il Giro del Monte 2020, l’evento sportivo più amato e partecipato dai sammarinesi.

Quest’anno oltre a benessere e divertimento, la parola d’ordine sarà sicurezza.

Gli organizzatori hanno infatti scelto volontariamente, per la parte agonistica della manifestazione, di conformarsi al protocollo della Fidal - Federazione italiana di atletica leggera, che prevede il distanziamento dei partecipanti, partenze scaglionate e gestione dei flussi. Attenzione e precauzioni saranno adottate anche per la parte amatoriale del Giro. E con la preiscrizione online sul sito www.tfsanmarino.com/iscrizioni si evitano code o attese il giorno dell’evento.



Quest’anno c’è un motivo in più per iscriversi il prima possibile: Il concorso Audi Reggini che mette in palio 27 kit omaggio offerti dalla concessionaria di San Marino. Se li aggiudicheranno i primi 3 iscritti online residenti in ciascuno dei 9 Castelli della Repubblica.



Come se non bastasse con l’iscrizione al Giro quest’anno è compresa la partecipazione gratuita al concorso "Corri al Giro del Monte 2020" che mette in palio 3 splendidi premi: 1 Orologio Seiko 5 Sports, fornito da Ciacci Gioielleria, 1 Router Nokia WiFi Beacon 1, fornito da Tim San Marino, 1 Servizio di analisi energetica di abitazione privata con valutazione del fabbisogno energetico e valutazione di potenziale impianto fotovoltaico, fornito da Energreeen. Il regolamento ufficiale del concorso a premi è consultabile sul sito www.tfsanmarino.com/event/giro-del-monte-2020.



È possibile iscriversi al Giro in forma individuale via web sul fino alle ore 18:00 del 4 settembre 2020 oppure il giorno dell’evento (il 5 settembre) dalle 10:00 alle 16:00 nel Piazzale Calcigni. Il costo è di 8 euro per gli agonisti e di 5 euro per gli amatori.

Per gli agonisti nel prezzo è compreso: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi.

Per gli amatori le stesse cose ad eccezione del pettorale e del Chip per il timing.



Ma al Giro si può correre anche in squadra. Il team amatoriale dovrà essere composto da almeno 5 componenti senza limiti sul numero massimo di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate run è di 10 euro a persona e comprende tutto il materiale previsto per gli agonisti.

In questo caso l’iscrizione del team può essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 30 agosto 2020, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricarlo) ed inviarlo via mail a tfsanmarino@gmail.com.



È possibile far parte del Giro anche senza iscriversi, diventando volontario. In cambio, oltre alla possibilità di vivere dall’interno l’evento, si avrà diritto al kit di abbigliamento ufficiale del Giro. Per candidarsi è sufficiente chiamare lo 345 7807591.