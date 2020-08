Diciassette turisti premiati dal Comune per la loro fedeltà a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:29 - 23 Agosto 2020

Una delle premiazioni effettuate dal sindaco Piccioni.

Un diploma per la loro fedeltà. Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico, ha consegnato ieri sera 17 riconoscimenti a turisti che da oltre 30 anni scelgono Misano e le sue spiagge per trascorrere un periodo di vacanza.



"E' una consegna rituale – dice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico – che coinvolge turisti coi quali ormai è nato un rapporto anche personale. La fedeltà dei turisti è un valore per Misano e per tutta la riviera romagnola, ma quest'anno assume un aspetto ancor più significativo. Significa che storicamente, e anche durante questi mesi, siamo stati in grado di comunicare la sostanza della nostra cultura dell'accoglienza. Al di là degli slogan, questa solidità è figlia di una grande capacità organizzativa".



Fra loro anche un senatore della Repubblica, oggi 54enne, che da oltre 40 anni passa le vacanze a Misano. Prima da bambino e oggi da marito e padre, non è mai cambiata la sua preferenza per il mare romagnolo. Consegna particolare anche ad una signora della provincia bresciana che invece da 70 anni arriva a Misano in vacanza. Cominciò all'età di tre anni, alla Colonia Tadini. Da quell'anno ha saltato solo una stagione estiva.