Riccione: pomeriggio hot, coppia fa sesso in riva al mare. Ora rischia denuncia

Cronaca

Riccione

| 15:23 - 23 Agosto 2020

Bagnanti nel mare di Riccione (foto di repertorio).

E' intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, ieri pomeriggio (sabato 22 agosto), all'altezza dei bagni 106-108 di Riccione, chiamata dai bagnanti increduli di fronte a una coppia di giovani, uomo e donna, impegnati in un rapporto sessuale in riva al mare. Non sono riusciti a frenare gli istinti e in pieno giorno, erano le 14.30 circa, incuranti delle altre persone, hanno dato sfogo alla loro passione. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine. La pattuglia della Polizia Municipale ha interrotto il pomeriggio di fuoco per la coppia che ora rischia denuncia per atti osceni in luogo pubblico.