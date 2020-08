Moto2: il riminese Marco Bezzecchi vince il gp di Stiria

Sport

Marco Bezzecchi.

Vittoria in moto 2 per il pilota riminese Marco Bezzecchi, su Sky Racing Team Vr46, nel gp di Stiria, in Austria. Al traguardo Bezzecchi era arrivato secondo, ma Jorge Martin è stato retrocesso di una posizione per aver superato i limiti della pista. Una manovra determinante per arrivare davanti a Bezzecchi di soli 60 millesimi. Il verdetto dei giudici ha conferito la vittoria, meritata, al riminese. Giornata positiva per lo Sky Racing Team Vr46, che al Red Bull Ring ha conquistato la vittoria anche in Moto3, grazie a Celestino Vietti, al primo successo in carriera.