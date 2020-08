Sorpreso a rubare sigarette, aggredisce e manda in ospedale il tabaccaio. Arrestato

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:21 - 23 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Sorpreso dal tabaccaio mentre rubava sigarette dal distributore automatico, ha reagito con la forza per darsi alla fuga. Un 27enne svizzero, pregiudicato, è stato arrestato ieri (sabato 22 agosto) dai Carabinieri dopo aver tentato il colpo a Misano, in via della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma, è stato protagonista di una colluttazione con il titolare di una tabaccheria, intervenuto dopo essersi accorto del tentativo di furto in corso. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno rintracciato e arrestato il 27enne, ora indagato per lesioni e rapina, mentre il tabaccaio aggredito ha fatto ricorso alle cure mediche in ospedale. E' stato rilasciato con prognosi di un mese.