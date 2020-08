Ubriaco fradicio, 17enne turista minaccia passanti con una catena a Riccione

Cronaca

Riccione

| 13:13 - 23 Agosto 2020

Carabinieri di Riccione.

La scorsa notte (tra sabato 22 e domenica 23 agosto) un 17enne di Vigevano, in vacanza nel riminese, ha seminato il panico in viale Ceccarini di Riccione. Ubriaco fradicio, ha iniziato a minacciare i passanti con una catena munita di lucchetto. All'arrivo dei Carabinieri ha cercato di nascondersi in un ristorante. Nel tentativo, è caduto e si è ferito a una mano. Davanti al personale dell'Arma, non si è calmato, anzi ha dato ulteriormente in escandescenze, tra spintoni e calci sferrati verso i Militari. E' stato identificato e riaffidato ai genitori: è indagato dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.