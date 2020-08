Cade dalla mountain bike in un sentiero stretto: traumi alla testa e al viso per un cicloamatore

Cronaca

Bagno di Romagna

| 12:12 - 23 Agosto 2020

I soccorsi.

Un cicloamatore 70enne di Cesena è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina (domenica 23 agosto) sui sentieri intorno alle montagne di Bagno di Romagna. Intorno alle 8.40 l'uomo, affiancato da un amico, era partito dal lago San Francesco, dirigendosi verso la località Valgianna. I due cicloamatori, in sella alle mountain bike, hanno imboccato un sentiero in discesa, ma in prossimità del fosso del Lupo, dove il sentiero si fa più stretto, la ruota della bici del 70enne ha sbattuto contro un sasso sporgente: questi è caduto dalla sella, rovinando al suolo. Si è procurato traumi alla testa e al viso. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco.

Il personale medico si è calato dall'alto con il verricello: le operazioni di soccorso si sono concluse con il ricovero del 70enne all'ospedale Bufalini di Cesena.