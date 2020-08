Calcio RSM: in amichevole la Cosmos supera 4-3 il Fiorentino

Sport

Repubblica San Marino

| 08:45 - 23 Agosto 2020

Le maglie della Cosmos.

È stata davvero ottima la prima uscita stagionale della Società Sportiva Cosmos al termine della prima parte della preparazione estiva. Gli uomini di mister Protti, ieri pomeriggio al campo sportivo "Ezio Conti" di Dogana (Repubblica di San Marino), hanno sconfitto 4-3 il Fiorentino in un test amichevole veramente pirotecnico nonostante le condizioni climatiche avverse a causa delle alte temperature estive. Rossi, Della Valle, Mema e Zonzini sono andati in gol per il club gialloverde di Serravalle; pienamente soddisfatti lo staff tecnico e la dirigenza per l'eccellente prestazione complessiva della squadra.