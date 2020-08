Nuova ciclabile in via Buozzi a Santarcangelo, l'opposizione critica: "famiglie non consultate"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:57 - 23 Agosto 2020

Domenico Samorani, capogruppo di opposizione.

I consiglieri di minoranza di "un bene in comune" (Domenico Samorani, Barnaba Borghini e Jenny Dolci) si pongono in posizione critica verso l'amministrazione comunale, relativamente alla decisione di realizzare una pista ciclabile in via Buozzi. Una decisione presa senza coinvolgere i residenti: «Il dogma della pista ciclabile viene imposto, calato dall’alto creando instabilità e disagio alle famiglie. Chi abita un quartiere è una risorsa da coinvolgere nelle decisioni. Altrimenti si creano prevaricazioni anacronistiche, da cultura del “ventennio”», spiegano i tre consiglieri. Secondo quanto riferito, gli abitanti sono stati avvisati, a decisione presa, da «una letterina infilata di nascosto e in silenzio nelle buchette della posta di via Buozzi». La nota dei tre consiglieri invita il sindaco a «uscire dal castello, bussare alle porte delle famiglie e affrontare i problemi», in modo che possa diventare «un patrimonio culturale guardare l’altro come una risorsa e non un inciampo».