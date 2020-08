Malore durante l'escursione alla diga di Ridracoli: trasportato in ospedale in elicottero

Cronaca

Bagno di Romagna

| 07:48 - 23 Agosto 2020

I soccorsi al 57enne.

Un 57enne di Firenze è stato colto da un malore ieri mattina (sabato 22 agosto), mentre si trovava con la famiglia e amici in gita alla diga di Ridracoli, nel comune di Bagno di Romagna. Lasciata la macchina al parcheggio della diga, la comitiva ha imboccato il sentiero cai 239, conosciuto anche come "sentiero natura". Giunto all’altezza dell’area picnic l’uomo ha iniziato a sentirsi male riferendo un forte dolore al torace. Dolore che non passava, così una persona della comitiva si è recato alla casa di guardia della diga per chiamare il 118 (in zona infatti non c'è segnale telefonico). Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Ravenna, l’automedica di Meldola e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco. Il medico ha optato per il trasporto in elicottero del 57enne, destinazione Bufalini di Cesena. L'eliambulanza si è posizionata nella piazzola di Romagna Acque, di fianco alla diga, per poi iniziare il volo verso l'ospedale.