San Marino: cane si smarrisce in fondo alla seconda torre. Salvato dai vigili del fuoco

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:43 - 23 Agosto 2020

Il lagotto salvato.

Nelle ultime ore i vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti nel territorio della Repubblica di San Marino per le operazioni di salvataggio di un cane razza lagotto romagnolo. L'animale si era smarrito da diversi giorni ed è stato individuato in fondo a "La cesta", la seconda torre, a una cinquantina di metri dal sentiero. Una squadra speleo alpino fluviale, formata da quattro uomini, ha soccorso il lagotto e lo ha riconsegnato ai proprietari. In particolare uno dei pompieri si è calato con la corda per trarlo in salvo.