Un premio speciale per Montefiore Conca da Tripadvisor

Attualità

Montefiore Conca

| 19:42 - 22 Agosto 2020

Rocca di Montefiore Conca.

La Rocca di Montefiore Conca è tra le attrazioni più apprezzate dai visitatori di tutto il mondo. Lo conferma il prestigioso riconoscimento assegnato in questi giorni allo storico castello malatestiano del XIV secolo, simbolo del borgo della Valconca. Si tratta del Traveller's Choice 2020, assegnato da Tripadvisor sulla base delle recensioni, dei punteggi e dei commenti dei viaggiatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Un premio speciale, riservato solo al 10 per cento delle attrazioni a livello internazionale. Una menzione che testimonia l'eccellente lavoro svolto dal soggetto gestore del monumento, l'associazione Compagnia di Ricerca, attraverso visite guidate ed iniziative culturali e che conferma l'importanza di continuare ad investire sulla valorizzazione del patrimonio storico dell'entroterra anche in un'ottica di rilancio dell'offerta turistica.