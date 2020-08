Sette km a nuovo: meta la spiaggia di Fiorenzuola per sensibilizzare contro la plastica in mare

Attualità

| 17:39 - 22 Agosto 2020

Un momento de "La natura del mare" edizione 2020.

Irene Priolo, assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna, insieme al sindaco di Cattolica Mariano Gennari, ha dato il via a "La natura del mare", alle 12 di oggi (sabato 22 agosto). Al porto di Cattolica diciotto nuotatori si sono tuffati dalle barche storiche da lavoro di Vele al Terzo, romagnole e marchigiane, per raggiungere a nuoto la spiaggia di Fiorenzuola di Focara, percorrendo 7 km intorno al parco naturale del monte San Bartolo. "La Natura del Mare 2020, è nata volutamente in questa estate anomala, durante la quale noi tutti dovremmo avere maggiore attenzione per l’ambiente che ci circonda e in cui viviamo, per la salute del quale le nostre azioni diventano importanti", spiegano gli organizzatori di Visit Romagna in una nota. "La natura del mare" nasce per sensibilizzare la cittadinanza contro la dispersione della plastica: "Fiorenzuola è la meta degli econuotatori poiché sono tanti i rifiuti che arrivano in quel tratto di mare, seppure protetto dal Parco Naturale soprattutto degli allevamenti di mitili".



Tra i nuotatori c'erano anche alcuni volti noti dello sport locale.



SAN MARINO MASTER



Filippo Covili Faggioli: 48 anni, consulente alberghiero, istruttore di apnea ed appassionato di nuoto in mare. Nuotatore master da 10 anni.

Umberto Galloni: 53 anni, dirigente finanziario, consigliere federale della Federazione Nuoto Sammarinese, nuotatore da più di 45 anni. Master da vent'anni.

Marco Zanotti: 55 anni, tecnico. Pratica triathlon, trail in montagna, randonnée in bicicletta. Appassionato di mare e montagna, sci e golf .

Cristiano Guerra: 50 anni, geologo. Nuotatore da oltre 40 anni. Capitano della San Marino Master.



SUB GIAN NERI RIMINI



Alberta Amadori: 39 anni, ama lo sport e il mare. I suoi hobby nuoto, apnea e hockey subacqueo che può praticare con la Gian Neri. Lo ha reso il proprio lavoro diventando avvocata specializzata in diritto sportivo e operatrice volontaria dell'associazione "Rompi il Silenzio".

Manuela Casalboni: 35 anni, cento per cento romagnola, cresciuta al mare e nel mare, educata al rispetto dell'ambiente e la natura. Unica della sua classe a iscriversi a una facoltà scientifica: Scienze Naturali ora è biologa marina.



POLISPORTIVA GARDEN NUOTO



Andrea Battelli: studente e nuotatore molto promettente di 16 anni, è seguito costantemente dal suo istruttore Fabio Bernardi.

Eleonora Tagliaventi: di Rimini ma cattolichina di adozione (maritata Fuzzi) ha 40, fondista, ha vinto più volte il campionato italiano.

Pietro Manaresi: 52 anni è consulente di azienda, per hobby e relax frequentatore della vasca di Nuoto al Garden.