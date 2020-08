Al Meeting Rimini importante convegno sui 50 anni delle Regioni

Attualità

| 17:25 - 22 Agosto 2020

Uno dei due convegni del Meeting di Rimini organizzati con il Gruppo Maggioli.

Si sono tenuti oggi, sabato 22 agosto, nell'ambito del Meeting di Rimini, due importanti convegni realizzati in collaborazione con il Gruppo Maggioli: I cinquanta anni delle Regioni italiane e la Pubblica Amministrazione ai tempi del Coronavirus.



Al primo, trasmesso in live-streaming e moderato dal giornalista Fabio Vitale, erano presenti Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; oltre a Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale.



In quello dedicato al cambiamento della Pubblica Amministrazione al tempo del Coronavirus (webinar trasmesso in live-streaming), esperti di fama nazionale hanno dialogato con Paola Pisano, Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed Ernesto Belisario, Avvocato, esperto in Diritto delle Tecnologie e Innovazione nella Pubblica Amministrazione.