Sport

Rimini

| 16:16 - 22 Agosto 2020

Il pilota romagnolo Nicola Bartolini.



Tutto è pronto. Nicola Bartolini, il giovane pilota romagnolo, domenica 23 agosto scenderà di nuovo in pista sul circuito di Siena partecipando al "Trofeo delle Crete", gara valida per il "Trofeo Italiano Easykart e Rotax Max Challenge". “Sono carico per questa nuova esperienza." confessa il giovane driver" Sarà anche un modo per testare motore e telaio in vista della prossima gara di campionato. E come dico sempre, sono felice di gareggiare insieme a Oberon."