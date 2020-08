FOTO e VIDEO Rimini Calcio: al via la preparazione. Sul mercato caccia alla punta

Sport

Rimini

| 19:38 - 22 Agosto 2020

Oggi (sabato 22 agosto) è partita sul campo l'avventura del nuovo Rimini targato Alfredo Rota. Mister Mastronicola ha guidato la prima seduta di allenamento al Romeo Neri: niente ritiro, in virtù della pandemia da Sars-Cov-2, e niente tifosi al battesimo della nuova squadra, ancora incompleta. Il ds Tamai lavora febbrilmente per portare in via XX Settembre il centravanti (ballottaggio Kouko e Lucatti), serve un portiere under, ma Mastronicola ha confermato che la società resterà vigile sul mercato anche per gli altri reparti. Il tecnico ha confermato che i quattro under saranno sostanzialmente uno dei tre difensori centrali, un esterno e due centrocampisti.



Video di Daniele Manuelli (SportUp Rimini).