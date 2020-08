Dinamo Pallavolo Bellaria: il 30enne Kessler per rinforzare la linea d'attacco

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:27 - 22 Agosto 2020

Classe 1990, Jousha Kessler è l'ultimo acquisto della Dinamo Pallavolo Bellaria per rinforzare la linea d'attacco.

I ragazzi del Presidente Pozzi da oggi potranno contare anche sulle doti ed esperienza tecnica del neo acquisto, uno schiacciatore completo in tutti i fondamentali. Ha iniziato la sua carriera nel Viserba, dove ha giocato due stagioni tra C e B2.

Successivamente è passato in B1 prima a Bellaria e poi a Correggio.

Ha ripreso con Ravenna in B2, di nuovo a Bellaria in B2 ed infine nel 2014/2015 a Conselice dove ha conquistato la promozione in B1.

Dopo alcuni anni di beach volley a tempo pieno ha scelto di legarsi alla Dinamo Pallavolo Bellaria.