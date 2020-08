Due arresti e quindici denunce per la Polfer di Rimini nell'estate 2020

Cronaca

Rimini

| 14:06 - 22 Agosto 2020

Polfer (foto di repertorio).

Tempo di bilanci per la Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, impegnata nei controlli alla stazione ferroviaria del capoluogo di Provincia e presso la stazione di Riccione. Dal 1 giugno a oggi gli agenti, durante le attività, hanno identificato 6519 persone, arrestandone due , mentre sono state quindici le persone denunciate: tra esse due minorenni. In tema di minori, cinque quelli non accompagnati che sono stati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette. Durante gli accertamenti svolti, sono state elevate 27 sanzioni amministrative, 17 in materia di sicurezza ferroviaria.