In auto con coltelli e attrezzi da scasso: denunciato 44enne albanese

Rimini

13:06 - 22 Agosto 2020

Ieri mattina (venerdì 21 agosto), intorno alle 12.30, la Polizia ha fermato a Bellaria un 44enne albanese, regolare sul territorio nazionale, che viaggiava a bordo di un Suv, a bordo del quale sono stati trovati due coltelli affilati. Gli agenti hanno anche sequestrato una bomboletta di schiuma da barba, che gli scassinatori in genere usano per aprire le serrature domestiche di vecchia progettazione, e un borsello con una dozzina di chiavi, riconducibili ad auto Bmw e Mercedes. Il 44enne è stato denunciato e risulta indagato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. La Polizia lo ha fermato dopo averlo notato accelerare in maniera sospetta, alla vista dell'auto di servizio. A bordo del Suv era trasportato, come passeggero, un cittadino di nazionalità turca.