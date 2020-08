Martedì il funerale di Nicola Salgado, il 22enne deceduto in incidente in moto

Attualità

Rimini

| 12:52 - 22 Agosto 2020

Nicola Salgado.



Il funerale di Nicola Salgado, il giovane di 22 anni che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì (19-20 agosto) in un incidente in moto, sarà celebrato alle 9.30 di martedì (25 agosto) nella chiesa Parrocchiale di Gesù nostra Riconciliazione, in via della Fiera. Sempre nello stesso luogo lunedì sera (24 agosto), alle 20, sarà officiato il rosario. Il giovane, ex calciatore e studente all'università di Rimini, lavorava alla Casina del Bosco, che lo ha ricordato con un emozionante messaggio su Facebook: "Tu ci hai portato una miriade di sorrisi alla Casina [...] Ogni parola sarebbe superflua e questo dolore immenso può essere sostituito solo dal ricordo del tuo sorriso, della tua vivacità, della tua bellezza. Che saranno sempre alla Casina, la tua seconda casa". Tantissimi i messaggi di cordoglio sia sui social, sia lasciati sul poster con la fotografia di Nicola che i titolari dell'attività hanno esposto in suo ricordo.