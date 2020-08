Cronaca

Misano Adriatico

| 12:44 - 22 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Musica, deejay e persone in pista da ballo, alcune senza mascherina, impegnate nei balli. Al Living Disco di Misano Adriatico è scattato il controllo dei Carabinieri della stazione locale, diretta dal luogotenente Nicola Travaglino, nella notte tra giovedì e venerdì (20 e 21 agosto). L'ordinanza del governo anti movida è stata disattesa, come appurato dal personale dell'Arma, ed è scattata sanzione di 400 euro, nonché un provvedimento di chiusura per cinque giorni.