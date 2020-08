Sport

Rimini

| 10:26 - 22 Agosto 2020

Gran finale domani (domenica) alle 17.30 per il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Gelateria 3 Bis”. Oggi pomeriggio vanno in scena le semifinali per le quali si sono qualificati anche Luca Grandi (Junior Club Rastignano), che nei quarti ha battuto Enrico Taddei (Ct Rimini), e Massimo Barberis (3.4 delle Pleiadi di Moncalieri) che ha beneficiato del forfait di Pietro Vagnini. Quarti: Luca Grandi (3.5)-Enrico Taddei (3.5) 6-2, 3-1 e ritiro. Dunque alle 16 va in scena la sfida tra Grandi e Simone De Luigi, 3.3 del Ct Cast San Marino, mentre alle 17.30 Barberis sfida il 3.3 Giacomo Matteini (Ct Casalboni Santarcangelo).