Coronavirus, sette tra i nuovi contagiati erano andati a ballare tra Riccione e Misano

Attualità

Emilia Romagna

| 09:53 - 22 Agosto 2020

Tra i contagi registrati tra giovedì e venerdì, risultano 7 persone, residenti fuori provincia, che avrebbero frequentato locali da ballo in riviera a ridosso del Ferragosto. Sei sono della provincia di Reggio Emilia: cinque ragazzi tra i 20 e i 23 anni e un 50enne che sarebbero stati in alcuni locali tra Riccione e Misano. Un altro risiede in provincia di Arezzo e ha 18 anni, è asintomatico ed è già in isolamento domiciliare. I contagi riconducibili a locali da ballo risalgono, naturalmente, a prima dello stop alla movida.