FOTO Paura a Secchiano, scontro tra moto e furgone: grave un giovane

Cronaca

Novafeltria

| 19:08 - 21 Agosto 2020

Incidente stradale questo pomeriggio (venerdì 21 agosto) sulla Marecchiese, a Secchiano di Novafeltria, intorno alle 18. Un giovane, le cui generalità non sono note, viaggiava in sella a un moto in direzione Rimini-Novafeltria, quando si è scontrato con un furgone, guidato da un 45enne, che usciva dal parcheggio della farmacia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava facendo retromarcia, per immettersi sulla Marecchiese: l'impatto è stato inevitabile. Il centauro, soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza. Una pattuglia dei Carabinieri di Novafeltria si è occupata invece dei rilievi del sinistro.