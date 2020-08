Rimini Calcio: la lista dei convocati per il ritiro. C'è anche l'ex Ternana Canalicchio, 2001

Sport

Rimini

21 Agosto 2020

Simoncelli, tra i 24 convocati.

Il Rimini Calcio ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Non c'è ancora il secondo portiere under, ci sono invece Gianluca Lugnan, centrocampista classe 2002 scuola Pordenone, e il difensore Nicolò Canalicchio, classe 2001, ex Ternana e San Nicolò Notaresco, impiegabile sia come esterno sinistro che come centrale. L'ex Ravenna Giacomo Nigretti, esterno classe '99, è al momento aggregato.



Portieri: Scotti Francesco ('83).



Difensori: Canalicchio Nicolò ('01), Gigli Abel ('90), Guarino Oscar Archimede ('01), Manfroni Michele ('02), Nanni Giacomo ('95), Pupeschi Niccolò ('91), Valeriani Luca ('91).



Centrocampisti: Ceccarelli Michael ('02), Lombardi Lorenzo ('00), Lugnan Gianluca ('02), Massetti Andrea ('96), Palazzi Francesco ('01), Pari Alessandro ('01), Ricciardi Luca ('89), Santarini Mattia ('02), Simoncelli Daniele ('89).



Attaccanti: Casolla Francesco ('92), Diop Makhtar ('99), Pecci Alessandro ('02), Rivi Luca ('94).



Aggregati: Capicchioni Lorenzo (2002), Ferrante Davide (2001), Nigretti Giacomo ('99).



Rimini (3-5-2): Scotti - Pupeschi, Gigli, Guarino ('01) - Simoncelli, Lombardi ('00), Ricciardi, Pari ('01), Canalicchio ('01) - Kouko?Lucatti?, Casolla.