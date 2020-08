Rimini Calcio: ecco lo staff tecnico. Drudi vice di Mastronicola

Sport

Rimini

| 16:56 - 21 Agosto 2020

Da sinistra il ds Pietro Tamai, il presidente Alfredo Rota e l'allenatore Alessandro Mastronicola.

Il nuovo Rimini prende forma: la rosa per la prossima stagione agonistica è in via di completamento (atteso un attaccante tra Kouko e Lucatti), mentre è stato ufficializzato il nuovo staff tecnico. Il vice dell'allenatore Alessandro Mastronicola sarà Maurizio Drudi. Fabio Finucci sarà il preparatore dei portieri, Filippo Dolci il preparatore atletico. Lo staff medico sarà formato da Cesare Gori, Adriano Albertini e Gianni Cicchetti. I massofisioterapisti sono Andrea Spadazzi e Francesco Desiderio. Paolo Messina si occuperà dal magazzino.