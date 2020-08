VIDEO La festa del viaggio torna a Rimini con tanti ospiti, da Sergio Rubini a Paolo Fresu

Eventi

Rimini

| 15:41 - 21 Agosto 2020

Torna nel riminese la Festa del Viaggio, un evento per destare la fantasia del viaggiatore, che risiede in ognuno di noi. La quarta edizione, in programma dal 28 al 30 agosto, avrà come tema "Il viaggio che faremo", non tanto e non soltanto come destinazione, ma come invito ad ascoltare, confrontarsi e riflettere sul futuro che ci attende da viaggiatori e cittadini del mondo. Rimini si trasforma per l'occasione in una fucina del viaggio con testimonianze, laboratori, dibattiti, convegni, spettacoli e workshop. Quest'anno la valenza dell'appuntamento è ancora maggiore se si pensa a tutto quello che è successo nel 2020. L’obiettivo è offrire l’occasione per guardare oltre i nostri confini, non solo geografici, e per ragionare sul mondo. In questa prospettiva, ambisce a offrire gli strumenti che favoriscono la connessione con tutto ciò che esula dal nostro quotidiano: avventura, scoperta, esplorazione, ricerca dell’ignoto, ma anche desiderio di fuga e speranza che diventano così fonti di ispirazione e di azione.



PROGRAMMA

Sarà un festival con un ricco programma, tra gli ospiti anche Walter Veltroni in qualità di scrittore, che parlerà del suo ultimo libro. Come sempre al centro dell'evento c'è l'esperienza di viaggio e il modo di viverla.



Tra i nomi degli inviati al Festival spiccano i musicisti Giovanni Allievi (29 agosto al Teatro Galli, ore 21), Ginevra Di Marco (30 agosto in Piazza Cavour, ore 20), Massimo Zamboni (28 agosto in Piazza Cavour alle ore 21.30 e 30 agosto sempre in piazza Cavour, ore 22.30), Dardust (28 agosto al teatro Galli, ore 18.30) e Paolo Fresu che, in duo con Daniele Di Bonaventura, intraprenderà un viaggio musicale nel Mediterraneo (30 agosto in piazza Cavour ore 22.30), ma anche giornalisti e scrittori (tra gli altri Selvaggia Lucarelli, Elisabetta Pagani e Sandro Veronesi), attori (Sergio Rubini sarà il 29 agosto in Piazza Cavour alle ore 19). Non mancheranno cuochi, street artist, esploratori, fotografi, sportivi, blogger e, naturalmente sognatori. Il programma via via aggiornato su www.ulissefest.it.



G.V.