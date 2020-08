Il Covid-19 ferma la millenaria Fiera di Pugliano: annullata l'edizione 2020

Attualità

Montecopiolo

| 14:48 - 21 Agosto 2020

Un'immagine di una passata edizione della Fiera di Pugliano.

La millenaria fiera di Pugliano salta l'appuntamento con l'edizione 2020. Il Comune di Montecopiolo ha deciso di annullare la kermesse, in genere programmata per i lunedì di settembre, a seguito del parere contrario, in materia di sanità pubblica, emesso dall'Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale). Il sindaco Pietro Rossi, in una nota, spiega di aver tentato ogni strada percorribile, ma alla fine, per ragioni di tutela della salute pubblica, è stato obbligatorio sottostare al parere dei medici. Nel documento in cui l'Ausr ha espresso parere negativo si legge: "L'evento in oggetto appare causa di aggregazioni non controllabili". Sulla decisione ha pesato anche il recente focolaio scoppiato nel comune di Montecopiolo: "Per quanto circoscritto, rappresenta comunque un rischio ulteriore".