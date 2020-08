Meteo: ancora caldo con l'anticiclone africano, ma poi instabilità e calo termico

Attualità

Rimini

| 14:31 - 21 Agosto 2020

Sarà un sabato caratterizzato dall'anticiclone africano e da temperature massime fino a 35° nelle zone di pianura interna. Domenica lieve calo delle massime, ma soprattutto nel pomeriggio venti più freschi interesseranno il nostro territorio, con rovesci isolati sui settori appenninici. Lunedì calo termico con massime sotto i 30° e instabilità.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 21/08/2020 ore 14:00



Sabato 22 Agosto 2020



Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +21°C, massime comprese tra +32°C e +35°C.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso sotto costa, temporaneamente mosso al largo tra pomeriggio e sera.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 23 Agosto 2020



Stato del cielo: Sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti cumuliformi sui rilievi.

Precipitazioni: generalmente assenti, possibili isolati rovesci sui settori appenninici nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +20°C, massime comprese tra +31°C e +33°C.

Venti: deboli occidentali al mattino, rotazione da Est/Nord-Est nel pomeriggio, fino a moderati lungo la costa.

Mare: poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel pomeriggio fino a mosso sotto costa e localmente molto mosso al largo.

Attendibilità: molto alta.



Lunedì 24 Agosto 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti più compatti al mattino ed in serata.

Precipitazioni: instabilità irregolarmente distribuita sul territorio con possibili rovesci in forma isolata al mattino, tendenti a divenire maggiormente diffusi tra pomeriggio e sera specialmente a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +21°C, massime comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: moderati orientali con rinforzi lungo la costa.

Mare: mosso sotto costa, fino a molto mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: ancora instabilità residua tra notte e mattina di Martedì poi le condizioni volgeranno a un generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature in calo su valori prossimi o lievemente inferiori alla media, poi in rialzo nel fine settimana ma senza caldo eccessivo.

