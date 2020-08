Nasce un nuovo evento per rendere Rimini la capitale italiana della birra

Attualità

14:17 - 21 Agosto 2020

Dal 21 al 24 febbraio 2021 arriverà "Rimini Beer Week", il nuovo evento collegato alla manifestazione Beer&Food Attraction, la storica manifestazione del quartiere fieristico dedicato ai birrifici artigianali e al cibo, che nella prossima edizione perderà la collaborazione con Unionbirrai. "E’ nei fatti che la manifestazione che si tiene annualmente a Rimini si è dimostrata negli anni la migliore vetrina per consentire ai birrifici artigianali di proporsi al vasto mercato Horeca", si legge in una nota di Italian Exhibition Group. Con "Rimini Beer Week" l'obiettivo è di rendere Rimini la capitale italiana della birra, con un evento diffuso che collegherà la presenza in zone della città al quartiere fieristico.